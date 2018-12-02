Эксперт: деятельность Integrity Initiative должны изучить шотландские регуляторы

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Деятельность зарегистрированного в Шотландии Institute for Statecraft (IFS), осуществляющего пропагандистскую программу Integrity Initiative, должна привлечь внимание шотландских надзорных органов. Такое мнение в опубликованном в воскресенье комментарии шотландской газете Daily Record высказал профессор политической социологии Бристольского университета Дэвид Миллер.

"Представляется совершенно удивительным, чтобы Форин оффис финансировал шотландскую благотворительную организацию, которая, к примеру, не заостряет внимание на крайне правых взглядах некоторых украинских политиков, потому что они выступают против [президента РФ Владимира] Путина, - заявил изданию эксперт. - Это должно вызвать вопросы у OSCR - Управления по надзору за шотландскими благотворительными организациями - в связи с возможным нарушением правил ведения благотворительной деятельности. Похоже, что эта организация получила почти £2 млн от МИД [Великобритании], так что у людей есть право знать, как распоряжаются этими деньгами".

Как пишет издание, Institute for Statecraft зарегистрирован в Шотландии в статусе благотворительной организации, в качестве адреса которой указано заброшенное фабричное здание в сельской местности. На странице проекта Integrity Initiative представители организации ранее сообщили, что IFS был основан 14 лет назад. Программа "противодействия дезинформации" Integrity Initiative осуществляется на протяжении трех лет, однако МИД Великобритании финансировал ее только последний год, что подтверждают в самом ведомстве. Вместе с тем в институте признают, что Integrity Initiative была запущена как проект британского МИД, поскольку цели Форин оффиса и IFS совпадали.

"Дейли рекорд" полагает, что руководителем антироссийского проекта, по всей видимости, является британец Кристофер Доннелли, в прошлом возглавлявший Центр советологических исследований Королевской военной академии в Сандхерсте. C 1989 по 2003 год он был специальным советником генсека НАТО по Восточной Европе, после этого семь лет возглавлял группу по анализу долгосрочных угроз в Военной академии министерства обороны Великобритании, а затем стал директором IFS.

Хакерская утечка

23 ноября хакеры из группы Anonymous объявили об обнаружении документов о программе Integrity Initiative, целью которой, по версии хакеров, является информационное противодействие России. Согласно тем же данным, программа была запущена в 2015 году британским правительством и с тех пор используется для вмешательства во внутренние дела европейских стран и ведения информационной войны против России. На сайте хакеров приводятся сведения о том, что бюджет проекта на 2019 год составит порядка £1,96 млн ($2,51 млн). Там же сообщается, что спонсорами Integrity Initiative также являются Госдепартамент, НАТО и Facebook.

Представители Integrity Initiative подтвердили подлинность части опубликованных документов и заявили, что они были похищены.