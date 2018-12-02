Макрон попросил премьера Франции принять глав партий и представителей "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с главами политических партий и представителями "желтых жилетов" для разрешения кризиса, связанного с демонстрациями против повышения цен на топливо.Об этом в воскресенье сообщило агентство Agence France Presse со ссылкой на администрацию президента.

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Макрон попросил премьер-министра Эдуара Филиппа "принять лидеров представленных в парламенте партий, а также представителей демонстрантов", приводит агентство заявление Елисейского дворца. Дата встречи не указывается.

В заявлении также подчеркивается, что эта инициатива отвечает "стремлению властей вести диалог". Как отмечается, на встрече в Елисейском дворце президент также попросил министра внутренних дел Кристофа Кастанера провести анализ ситуации, чтобы адаптировать правоохранительную систему к подобному в будущем.

Ранее сообщалось, что встреча по ситуации, связанной с субботними протестами, завершилась в Елисейском дворце. По ее итогам, на этом этапе обсуждений, французский президент не собирается делать заявлений.

В республике с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники которых носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботы манифестации вылились в массовые беспорядки.