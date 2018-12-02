Аргентина и Китай подписали более 30 соглашений в ходе визита Си Цзиньпина

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Аргентины и Китая заключили более 30 соглашений о сотрудничестве в ходе визита в Аргентину председателя КНР Си Цзиньпина. Подписание документов состоялось в воскресенье в резиденции президента Аргентины Маурисио Макри.

"Мы провели очень продуктивную встречу, в ходе которой обменялись мнениями по двусторонней повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Мы достигли важных договоренностей", - сказал на пресс-конференции Си Цзиньпин.

Подписанные документы включают в себя соглашения об инвестициях и сотрудничестве в финансовой, агропромышленной, энергетической и других сферах. Стороны, в частности, договорились об открытии рынка КНР для аргентинской черешни и о расширении объемов китайского валютного свопа на $8,6 млрд.