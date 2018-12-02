Британский министр: Евросоюзу будет невыгодно затягивать переходный период после Brexit

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Страны ЕС не будут заинтересованы в том, чтобы затягивать переходный период после Brexit, не давая Великобритании окончательно покинуть Евросоюз. Об этом в интервью воскресной программе "Шоу Эндрю Марра" телерадиовещательной корпорации Би-би-си заявил британский министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, который является одним из ключевых союзников премьер-министра Терезы Мэй.

Предполагается, что в случае, если до окончания переходного периода в конце 2020 года Великобритания и ЕС не найдут способ решить проблему с ирландской границей, в силу вступит так называемый режим backstop. До тех пор, пока устраивающее все стороны решение по Ольстеру не будет найдено, он позволит Соединенному Королевству оставаться членом таможенного союза ЕС, по сути продлевая действие переходного периода. При этом у Евросоюза будет право наложить вето на попытки Великобритании досрочно завершить действие нового режима, и таким образом в теории Брюссель сможет бесконечно затягивать переговоры по Ольстеру, а значит и окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС.

Аргумент о том, что Великобритания станет заложником Евросоюза, если Вестминстер и Европарламент одобрят сделку, которую кабинет Мэй согласовал с Брюсселем, является одним из ключевых для противников главы правительства. Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, а также семеро заместителей и помощники министров, подавшие в отставку в последние недели, приводили его в качестве одной из причин, по которым они решили покинуть действующее правительство.

"В вопросе о backstop ключевое значение имеет тот факт, что как бы он ни был неприятен для Соединенного Королевства, он еще более неприятен для Европейского союза, - сказал Гоув. - Он позволит нам сохранять доступ к их рынкам при нулевых тарифах и не платить за это ни пенса, а кроме того мы получим контроль над своими границами".

Как подчеркнул министр, такой режим даст Великобритании ощутимое конкурентное преимущество перед остальными членами и партнерами ЕС, которые по-прежнему должны будут платить за доступ к единому рынку Евросоюза. Таким образом, сохранение режима backstop будет идти вразрез с рыночными интересами как всего Евросоюза, так и отдельных членов сообщества, что хорошо понимают европейские политики. По словам Гоува, время будет играть в пользу Лондона, который получит более сильную переговорную позицию и, к примеру, сможет легко отказать Франции, если она потребует для себя преференций в вопросе о правилах рыболовства в обмен на урегулирование вопроса с Ольстером.

Судьба сделки

Евроскептик, признавшийся, что ему трудно далось решение о том, чтобы остаться в составе кабинета Мэй после оглашения подробностей сделки, также сказал, что проект соглашения с ЕС имеет все шансы получить одобрение британских законодателей 11 декабря. Несмотря на то, что против сделки Мэй выступают лейбористы, члены Демократической юнионистской партии и даже многие консерваторы, Гоув считает, что проект соглашения достаточно хорош, чтобы получить необходимую поддержку, хотя и далеко не идеален.

Лидеры стран ЕС 25 ноября утвердили соглашение с Великобританией об условиях Brexit и политическую декларацию о последующих отношениях с Лондоном. Чтобы это соглашение вступило в силу, оно должно получить одобрение парламентов всех остающихся в ЕС стран, Европарламента и британских законодателей. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.