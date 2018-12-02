Более 200 задержанных в ходе протестов в Париже предстанут перед судом

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Более 200 задержанных в ходе субботних демонстраций в Париже против повышения цен на топливо предстанут перед судом. Об этом в воскресенье заявила министр юстиции Франции Николь Беллубе.
По ее словам, дела около "двух третей" из 372 содержащихся под стражей манифестантов будут рассмотрены в суде. Беллубе подчеркнула, что ответ на "уголовные преступления" будет довольно жестким.
Ранее, по данным полиции, сообщалось о 378 оставленных под стражей демонстрантах. Всего было задержано 412 человек.
В республике с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники которых носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые беспорядки.