Более 200 задержанных в ходе протестов в Париже предстанут перед судом

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Более 200 задержанных в ходе субботних демонстраций в Париже против повышения цен на топливо предстанут перед судом. Об этом в воскресенье заявила министр юстиции Франции Николь Беллубе.

Франция пережила еще один день протестов. Власти обещают наказать участников погромов

По ее словам, дела около "двух третей" из 372 содержащихся под стражей манифестантов будут рассмотрены в суде. Беллубе подчеркнула, что ответ на "уголовные преступления" будет довольно жестким.

Ранее, по данным полиции, сообщалось о 378 оставленных под стражей демонстрантах. Всего было задержано 412 человек.

В республике с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники которых носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые беспорядки.