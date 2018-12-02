СМИ: в Болгарии вновь прошли протесты автомобилистов

СОФИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Массовые акции протеста автомобилистов, недовольных, в частности, ростом цен на топливо, прошли 2 декабря в Болгарии. Подобные демонстрации в республике проводятся третье воскресенье подряд.

Как сообщает телеканал bTV, протестующие периодически перекрывали шоссе Е-79, ведущее в Грецию, улицы Благоевграда, Хасково, Бургаса, Стара Загора и других городов. Полиции и жандармерии с трудом удалось предотвратить перекрытие автомагистрали "Фракия", к которой группы протестующих выдвинулись прямо через поля.

"Своими акциями мы выражаем недовольство высокими ценами, низкими зарплатами, низкими пенсиями. Настаиваем на отставке правительства Бойко Борисова", - заявили организаторы протестов Болгарскому национальному радио.

По предварительным данным, в акциях протеста в разных регионах страны участвовали несколько сотен человек, информации о задержанных пока нет. Многие из протестующих получили от полиции предупреждения о недопустимости нарушения общественного порядка.