Мадуро заявил, что новый президент Мексики выразил готовность сотрудничать с Венесуэлой

ТАСС, 2 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил о том, что новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступивший в должность накануне, выразил готовность сотрудничать с его страной.

"Президент Лопес Обрадор поблагодарил от лица мексиканского народа венесуэльцев за [дружеское] объятие и выразил готовность работать вместе для осуществления мечты великой родины. Да здравствует единство между народами!" - написал Мадуро в Twitter.

Глава Венесуэлы также рассказал о том, что с приходом нового президента "улицы Мексики дышат надеждой, солидарностью и любовью". "У меня есть вера в то, что этот латиноамериканский народ рано или поздно пойдет по пути свободных мужчин и женщин. Да здравствует Америка!" - добавил Мадуро.

Венесуэльский лидер накануне прибыл в Мексику для участия в банкете по случаю инаугурации Лопеса Обрадора, на самой церемонии вступления в должность нового мексиканского президента Мадуро не присутствовал.

Депутаты мексиканской Партии национального действия (ПНД), недовольные тем, что Мадуро был приглашен, разместили в знак протеста в зале заседаний, где прошла инаугурация, плакат с изображением венесуэльского лидера. "Мадуро, ты нежеланный гость", - гласил текст рядом с его фотографией. Когда Лопес Обрадор упомянул Мадуро в своем выступлении, то некоторые парламентарии начали скандировать "Диктатор, диктатор!". В субботу в Мехико представители венесуэльской общины организовали акции протеста против приезда главы Боливарианской Республики в страну.

Ситуация в Венесуэле

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833000%. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь 1000000%. Данные ЦБ Венесуэлы об уровне инфляции не публикуются уже несколько лет.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции ранее в этом месяце сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн. Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.