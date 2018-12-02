В Андалусии завершилось голосование на выборах на большинстве избирательных участков

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах в испанском автономном сообществе Андалусия завершилось в воскресенье на большинстве избирательных участков, которые открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 20:00 (22:00 мск).

Несмотря на то, что основная часть участков закрыла свои двери, в некоторых муниципалитетах было решено продлить голосование из-за незначительных инцидентов. В результате предварительные данные с подсчетом голосов будут распространены позже запланированного.

Главным претендентом на победу является Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), которая находится у власти в регионе уже более трех десятилетий. По итогам выборов 2015 года она получила 47 из 109 мест в парламенте Андалусии. Лидер ИСРП в автономии - Сусана Диас, которая ранее претендовала на пост генерального секретаря партии.

Правом голоса в регионе обладают более 6,5 млн человек (население Андалусии - 8,5 млн). Всего в автономии было открыто около 3,8 тыс. избирательных участков.