В Андалусии состоялись парламентские выборы

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Парламентские выборы состоялись в воскресенье в автономном сообществе Андалусия (Испания). Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 20:00 (22:00 мск).

Правом голоса в регионе обладают более 6,5 млн человек (население Андалусии - 8,5 млн). Всего в автономии было открыто около 3,8 тыс. избирательных участков. На 18:00 по местному времени (20:00 мск) явка на волеизъявлении превысила 46%, что почти на 5% ниже показателя за 2015 год.

Голосование на выборах проходило без серьезных инцидентов. В населенном пункте Санлукар-де-Баррамеда в провинции Кадис было решено продлить работу избирательных участков из-за задержек, вызванных нехваткой бюллетеней для голосования. В результате первые предварительные данные с подсчетом голосов будут распространены лишь после 22:15 (00:15 мск).

Главным претендентом на победу является Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), которая находится у власти в регионе уже более трех десятилетий. По итогам выборов 2015 года политическая сила получила 47 из 109 депутатских мест в парламенте Андалусии. Лидером ИСРП в автономии является Сусана Диас, которая ранее претендовала на пост генерального секретаря всей партии.

Диас, которая вновь претендует на пост регионального лидера, проголосовала на избирательном участке в Севилье. Как заявили в ИСРП, когда политик прибыла в одну из школ города, в ее адрес прозвучали нелицеприятные выражения от сторонников крайне правой партии "Вокс".

Опрос общественного мнения

После закрытия участков газета ABC привела данные опроса общественного мнения. Согласно этим данным, ИСРП побеждает на выборах в Андалусии. Социалистам по итогам волеизъявления достается 36-38 из 109 кресел в парламенте автономии. Данный результат может стать худшим в истории политической силы.

За ИСРП следует консервативная Народная партия с 22-26 мандатами. Центристская партия "Граждане" получает 19-21 место, левая коалиция "Андалусия, вперед" - 18-20. Впервые в региональную палату проходит крайне правая политическая сила "Вокс" с 8-10 креслами.

Избирательный цикл

Выборы в Андалусии можно рассматривать как старт избирательного цикла в Испании. Как ожидается, на 26 мая будущего года по всему пиренейскому королевству запланированы муниципальные и автономные выборы. Кроме того, в этот же день в стране состоится голосование на выборах в Европейский парламент.

Кроме того, не исключается, что в будущем году могут состояться досрочные всеобщие выборы. Правительству Испании, во главе которого находится ИСРП, пока не удается добиться необходимой парламентской поддержки для того, что одобрить бюджет на будущий год. В результате существует вероятность, что премьер-министр Педро Санчес решит объявить о проведении волеизъявления в 2019 году.

Ранее министр развития Испании Хосе Луис Абалос не исключал возможности созыва внеочередных всеобщих выборов 26 мая 2019 года, чтобы провести их в один день с региональными и европейскими.