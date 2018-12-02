Глава МИД Венесуэлы заявил, что власти Колумбии делают ставку на войну между странами

ТАСС, 2 декабря. Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса считает, что отсутствие дипломатического канала связи между Каракасом и Боготой означает, что правительство Колумбии делает ставку на войну между двумя государствами. Такое мнение он выразил в воскресенье в интервью венесуэльскому телеканалу Televen.

"[Между странами] отсутствует дипломатическая практика. Когда дипломатия традиционно сходит на нет в международных отношениях, что происходит? Война, они в Колумбии делают ставку на войну", - сказал глава МИД Венесуэлы.

Во время интервью Арреаса отметил, что осенью пытался связаться со своим колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо и отправлял ему письма с призывом к диалогу. "Целью [писем] было создание пространства для встреч, чтобы минимально координировать отношения между соседними государствами", - пояснил он.

В начале ноября глава МИД Венесуэлы уже обвинял правительство Колумбии в разрыве дипломатических отношений. В середине октябре колумбийский президент Иван Дуке заявил, что не будет возвращать своего посла "в страну с диктатурой".

Ситуация в Венесуэле

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833000%. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь 1000000%. Данные ЦБ Венесуэлы об уровне инфляции не публикуются уже несколько лет.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции ранее в этом месяце сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн.