Трамп пообещал исполнить желания Ким Чен Ына после денуклеаризации Корейского полуострова

ТАСС, 2 декабря. Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "исполнение всех его желаний" после полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил журналистам перед отлетом в Новую Зеландию, сообщает в воскресенье агентство Yonhap.

"Сообщение состояло в том, что Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну и что он ему нравится, и поэтому Трамп надеется на выполнение его [лидера КНДР] части соглашения, и тогда все его желания сбудутся", - сказал южнокорейский лидер. Эти слова, как отметил Мун Чжэ Ин, глава вашингтонской администрации попросил передать Ким Чен Ыну в ходе переговоров на саммите G20, прошедшем в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

12 июля в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.