В Словении завершился второй тур голосования на очередных муниципальных выборах

ЛЮБЛЯНА, 2 декабря. /ТАСС/. Голосование во втором круге очередных выборов глав 56 муниципалитетов Словении, проходившее в воскресенье, завершилось. По данным государственной избирательной комиссии республики, окончательная явка составила 47,86% (почти 295 тыс. избирателей).

По состоянию на 21:15 по местному времени (23:15 мск) мэром города Марибор, являющегося вторым по величине в стране, стал кандидат от Партии современного центра Александр Арсенович. Он набрал 57,90% голосов по итогам обработки 99,98% бюллетеней, опередив правого политика Франца Канцлера (42,10%). Жители города Копер отдали предпочтение независимому кандидату Алешу Бржану (53,10% после обработки 78,69% бюллетеней), обошедшему бизнесмена Бориса Поповича (46,90%).

Дата проведения очередных муниципальных выборов в Словении была назначена 13 июля Матеем Тонином, занимавшим пост временного председателя нижней палаты парламента страны. Голосование в первом круге выборов прошло 18 ноября, по его итогам были избраны главы 156 из 212 существующих словенских муниципальных образований. Срок полномочий избранных глав муниципалитетов согласно национальному законодательству составит есть лет.