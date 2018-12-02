В Египте открывается первая международная выставка вооружений EDEX 2018

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Первая международная выставка оборонной и военной промышленности EDEX 2018 (Egypt Defence Expo) открывается в понедельник в столице Египта.

Она проводится до 5 декабря в каирском Международном выставочном центре министерством обороны и военной промышленности совместно с британской компанией Clarion Events под патронатом президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Компании из более чем 40 стран

EDEX 2018 станет первой в своем роде выставкой вооружений не только в Египте, который занимает ведущее место по закупкам оружия в регионе, но и на всем Африканском континенте. На официальном сайте выставки отмечается, что "Египет, обладая армией численностью более 1,3 млн военнослужащих и являясь крупнейшей военной державой в Африке и одной из ведущих в мире, представляет из себя идеальную площадку для проведения масштабного мероприятия в этой области". Указывается также, что экспозиция позволит "участникам продемонстрировать новейшие оружейные технологии, оборудование и системы во всех сферах военно-промышленного комплекса".

Как сообщили организаторы мероприятия, в общей сложности в EDEX 2018 примут участие 373 египетские и иностранные компании, занятые в оборонной отрасли, производстве и поставках современных технологий, систем безопасности и защиты из 41 страны. По данным оргкомитета, на выставку в дни ее проведения прибудут 10 министров обороны, семь начальников генеральных штабов и восемь министров оборонной промышленности из различных стран. Предполагается, что за несколько дней стенды компаний, задействованных в производстве военной техники и оборудования, посетят не менее 10 тыс. человек.

Российское участие

Как заявил в воскресенье глава управления по вооружениям египетской армии генерал Тарек Саад Заглюль, на международной выставке в Каире "от России будет представлено 13 крупных компаний". Он напомнил, что делегация EDEX в рамках популяризации выставки за рубежом посещала форум "Армия-2018", который проходил в России с 21 по 26 августа.

По данным источников ТАСС, с российской стороны участие в выставке, в частности, уже подтвердили "Рособоронэкспорт", холдинг "Вертолеты России" и "Уралвагонзавод", входящие в госкорпорацию "Ростех", и "Алмаз-Антей".

Среди других основных участников международного смотра в Каире египетский генерал назвал США, от которых на выставку приехали представители 42 фирм, Францию, делегировавшую на выставку 32 компании, Объединенные Арабские Эмираты (27 фирм) и Китай, представивший на EDEX продукцию 20 компаний.

Ожидается, что на EDEX 2018 приедут также производители вооружения и военной техники из Великобритании, Германии, Индии, Италии, Украины и других стран.