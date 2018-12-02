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СМИ: авиация коалиции нанесла удар по позициям армии САР на востоке Сирии

Как сообщило агентство SANA, в результате авиаудара никто не пострадал

ТАСС, 3 декабря. /ТАСС/. ВВС международной коалиции во главе с США в воскресенье выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии вблизи населенного пункта Эс-Сухна на востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, налет произошел в 20:00 по местному времени (21:00 мск). В результате авиаудара был нанесен только материальный ущерб.

30 ноября в результате авиаударов коалиции по селению Эш-Шафаа в провинции Дейр-эз-Зор погибли более 30 человек, большинство из которых женщины и дети.

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