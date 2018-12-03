СМИ: словацкий суд арестовал 12 активистов Greenpeace

БРАТИСЛАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Районный суд города Прьевидза в центральной части Словакии в воскресенье постановил взять под арест 12 активистов международной экологической организации Greenpeace, задержанных в среду при поведении акции протеста на территории угольной шахты "Новаки" близ одноименного города Новаки. Об этом сообщил сайт братиславской газеты Pravda.

Данная мера пресечения избрана в связи с тем, что большинство из задержанных иностранцы, в основном граждане Чехии, Финляндии и Бельгии. Правоохранители опасались, что они попытаются покинуть республику, избежав тем самым ответственности.

Активисты Greenpeace 28 ноября забрались на башенный эксплуатационный копер шахты "Новаки" и разместили там плакат с надписью о вреде угольных разработок для окружающей среды. Словацкие судьи сочли, что в результате действий протестующих под угрозой оказались жизни находившихся в забое шахтеров. Обеспечивающая их работу надземная конструкция не рассчитана на такие нагрузки и могла обрушиться.

Для поддержки активистов в Прьевидзу прибыли гринписовцы из нескольких стран Евросоюза. Протест против ареста активистов выразил ряд словацких оппозиционных парламентских партий.