Испанские социалисты побеждают на выборах в Андалусии

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) побеждает на парламентских выборах в испанском автономном сообществе Андалусия после обработки 98,27% протоколов. Такие данные распространили в воскресенье региональные власти.

ИСРП достается 33 из 109 кресел в парламенте Андалусии. За социалистами следует консервативная Народная партия (НП) с 26 мандатами. Центристская партия "Граждане" получает 21 место, левая коалиция "Андалусия, вперед" - 17. Впервые в региональную палату проходит крайне правая политическая сила "Вокс" с 12 креслами.

Как уточнили власти автономии, явка на выборах составила 58,56%. Эта цифра ниже активности избирателей по итогам последнего волеизъявления в Андалусии в 2015 году, когда данный показатель составил 62,3%.

Социалистическая партия, которую в регионе возглавляет Сусана Диас, изначально являлась претендентом на победу. ИСРП находится у власти в Андалусии уже более трех десятилетий. Полученный результат по итогам текущих выборов - худший в истории социалистов в этом автономном сообществе.

Кроме того, ИСРП не удается получить абсолютного большинства в парламенте Андалусии, чтобы беспрепятственно сформировать региональное правительство. Это значит, что социалистам придется вести переговоры с другими политическими силами по данному вопросу. Не исключается, что, даже несмотря на консультации с остальными партиями, ИСРП не удастся заручиться необходимой поддержкой, чтобы утвердить свое правительство в Андалусии.

В свою очередь союз могут заключить НП, "Граждане" и "Вокс", которые в общей сложности получают 59 кресел в парламенте региона.