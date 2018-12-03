СМИ: аравийская коалиция упростит выезд на лечение 50 раненых хуситов после запроса ООН

ТАСС, 3 декабря. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, согласилась упростить процедуру транспортировки для лечения 50 раненых бойцов мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в ответ на запрос спецпосланника ООН Мартина Гриффитса. Об этом в понедельник сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя коалиции Турки аль-Малики.

Как уточнил представитель коалиции, принадлежащий ООН самолет прибудет в аэропорт Саны в понедельник, откуда доставит 50 раненых хуситов в столицу Омана - город Маскат.

Решение об упрощенной транспортировке было принято после совещания с правительством Йемена и направлено на укрепление доверия между сторонами конфликта в Йемене в преддверии консультаций под эгидой ООН в Швеции, намеченных на декабрь, уточнил аль-Малики.

Как ранее уточнял телеканал, консультации с участием сторон конфликта в Йемене под эгидой ООН пройдут в Швеции с 6 по 14 декабря. Ранее один из руководителей "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси написал в Twitter, что главным условием участия мятежников в консультациях остается гарантия безопасного вылета и возвращения в Сану, при соблюдении этих условий хуситы готовы прилететь в Швецию 3 декабря. Аналогичные условия привели к срыву консультаций, которые должны были пройти в Женеве 6 сентября.

МИД Йемена 26 ноября сообщил, что правительственная делегация примет участие в консультациях в Швеции, власти которой ранее заявили о готовности предоставить площадку для переговоров.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.