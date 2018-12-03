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Спецпредставитель США по Афганистану в декабре посетит Россию и ряд других стран

Сообщается, что целью поездки являются переговоры по содействию афганскому мирному процессу

ТАСС, 3 декабря. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в декабре посетит ряд стран, включая Россию, для переговоров по содействию афганскому мирному процессу. Об этом сообщил в воскресенье Госдепартамент.

"Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Пакистан, Афганистан, Россию, Узбекистан, Туркмению, Бельгию, ОАЭ и Катар вместе с межведомственной делегацией со 2 по 20 декабря. Он встретится с представителями афганского правительства и другими заинтересованными лицами, чтобы оказать поддержку и содействие всеобъемлющему мирному процессу в Афганистане", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Как отмечается, Халилзад будет координировать с президентом Афганистана Ашрафом Гани и другими представителями афганского правительства усилия по привлечению представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) за стол переговоров.

Ранее Гани, выступая на министерской конференции по Афганистану под эгидой ООН в Женеве, заявил, что правительство выработало дорожную карту для переговоров с движением "Талибан" и сформировало переговорную команду под руководством главы президентской администрации Абдула Салама Рахими.

Теги
АфганистанРоссияГани, Ашраф
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