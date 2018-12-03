Глава МИД Южной Кореи встретилась в Мексике с номинальным главой КНДР Ким Ён Намом

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва встретилась в субботу с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, обсудив с ним вопросы межкорейских отношений. Как сообщил в понедельник южнокорейский МИД, встреча не планировалась заранее и состоялась на полях церемонии инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

"Кан Гён Хва в ходе беседы выразила надежду, что лидер Северной Кореи [Ким Чен Ын] вскоре сможет посетить Сеул, что поможет установить прочный мир на Корейском полуострове", - говорится в сообщении МИД. В ответ Ким Ён Нам заметил, что и Сеул, и Пхеньян должны вместе работать для того, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень. Представитель КНДР также попросил Кан Гён Хва передать привет президенту ее страны Мун Чжэ Ину.

Ведомство отмечает, что встреча прошла "в дружественной атмосфере" во время ужина для гостей церемонии инаугурации. Согласно конституции КНДР, формально главой государства является председатель президиума Верховного народного собрания, однако фактически весь контроль сконцентрирован в руках председателя Госсовета, которым является Ким Чен Ын.

МИД также сообщает, что во время пребывания в Мексике Кан Гён Хва встретилась с дочерью президента США и его советником Иванкой Трамп.