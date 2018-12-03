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Кризис в Сирии

Fox: в Сирии при авиаударе коалиции уничтожен один из главарей ИГ

Сообщается, что боевик был причастен к убийству гражданина США Питера Кэссига, а также других заложников
© AP Photo/Marko Drobnjakovic, архив

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Сирии в воскресенье при авиаударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как проинформировали его журналистов представители коалиции, на юге Сирии были уничтожены несколько боевиков ИГ, в частности, один из главарей группировки, причастный к убийству гражданина США Питера Кэссига, а также других заложников. Удар был нанесен с помощью беспилотника.

Как отмечает телеканал, Кэссиг с 2004 года по 2007 год проходил службу в Сухопутных войсках США. В 2013 году он был захвачен боевиками в Сирии, куда отправился с целью оказания помощи местным жителям. Находясь в плену террористов, он начал исповедовать ислам, а в 2014 году боевики опубликовали видеозапись, якобы свидетельствующую, что Кэссиг был обезглавлен.

В ноябре 2014 года власти США подтвердили, что Кэссиг был убит террористами.

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