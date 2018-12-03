В правительстве Японии высоко оценили торговое перемирие между США и Китаем

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии считает конструктивной договоренность между Китаем и США о перемирии в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"США и Китай провели позитивные и конструктивные консультации, - сказал он. - Мы это высоко оцениваем. Две великие экономические державы, занимающие первое и второе места в мире по размерам валового внутреннего продукта, смогли в конструктивном духе обменяться мнениями, и это важно для всего мира, включая Японию".

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи во время саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%.

Эти решения привели в понедельник к росту фондовых котировок по всей Азии. Главный для Японии индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи по состоянию на 13:15 по местному времени (06:15 мск) поднялся на 1,33% по сравнению с уровнем на момент закрытия торгов в пятницу. На фондовых площадках Шанхая, Гонконга, Сингапура, Тайбэя рост основных котировок превысил 2%.