В Южной Корее не исключили возможность визита лидера КНДР в страну до конца года

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Республику Корея еще может состояться до конца текущего года. Об этом сообщил в понедельник журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Дэ Хён.

"Министерство считает, что визит может состояться до конца текущего года, и спокойно продолжает работу с тем, чтобы соответствующие межкорейские соглашения были без проблем реализованы", - отметил представитель ведомства.

Ранее ряд южнокорейских СМИ сообщил о том, что Ким Чен Ын посетит Южную Корею в период с 13 по 14 декабря.

Национальная разведывательная служба Республики Корея 22 ноября сообщала, что четвертый в этом году межкорейский саммит может состояться в ближайшее время на территории Республики Корея. По ее оценке, новая встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына произойдет "уже скоро".

Во время третьего за 2018 год межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре Ким Чен Ын обещал, что посетит южнокорейскую столицу "в ближайшее время". Мун Чжэ Ин затем уточнил, что эта поездка может состояться до конца 2018 года.