Почти 140 задержанных в ходе беспорядков в Париже предстали перед судом

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Почти 140 человек, задержанных в Париже в ходе акций протеста против роста цен на бензин, предстали в понедельник перед судом. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные прокуратуры французской столицы.

Задержание еще 111 человек, по информации прокуратуры, продлено. В отношении 81 участника протестов судебные разбирательства прекращены. По информации прокуратуры, всего в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже задержаны 378 человек, в том числе 33 несовершеннолетних.

Матиньонский дворец, резиденция премьер-министра Эдуара Филиппа, сообщил, что во вторник он примет представителей "желтых жилетов". Отмечается, что по итогам переговоров премьер может сделать заявление относительно мер, которые примет правительство для выхода из кризисной ситуации, сложившейся в стране на фоне протестов.

В среду в Национальном собрании (нижняя палата парламента) состоятся дебаты, в ходе которых будет обсуждаться сложившаяся в стране ситуация. Этому же вопросу будет посвящено отдельное заседание, которое пройдет во французском Сенате (верхняя палата парламента) в четверг. Также ожидается, что в понедельник вечером перед депутатами выступит министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер и государственный секретарь при МВД Лоран Нуньес.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.