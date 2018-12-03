Депутат Рады рассказал о допросе СБУ священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в понедельник в ходе согласительного совета Верховной рады заявил глава фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Вадим Новинский.

"Прямо сейчас следователи СБУ проводят допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ", - сообщил он.

Новинский утверждает, что такие действия являются давлением на представителей УПЦ "с одной целью - заставить архиеерев УПЦ принять участие в объединительном соборе так называемой церкви, которую уже в народе окрестили "церковью порошенского патриархата".

В пятницу представители СБУ провели обыски по месту жительства настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, а также в загородном хозяйстве лавры, расположенном в селе Вороньков Киевской области. Следственные действия проходили в рамках уголовного дела по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от расы, национальности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды". В ходе обысков была изъята брошюра и заграничный паспорт митрополита Павла. Настоятель лавры расценил такие действия как политическое давление на него.

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.