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Кризис на Украине

Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией

Договор был подписан в мае 1997 года

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес в Верховную раду как неотложный законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Об этом говорится на сайте парламента.

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Текст пояснительной записки к данному документу в электронной базе Рады пока отсутствует.

17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Позже кабинет министров Украины поручил МИД уведомить Россию и международные организации о желании Киева прекратить действие договора до 27 сентября. Тогда же правительство поручило МИД, минюсту, минэккономразвития и минфину Украины до 22 октября "обеспечить внесение кабмином на рассмотрение президента законопроекта о прекращении действия договора с Россией".

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Согласно украинскому законодательству, теперь документ должен быть одобрен Верховной радой.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетние при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.

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