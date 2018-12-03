Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес в Верховную раду как неотложный законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Об этом говорится на сайте парламента.

Текст пояснительной записки к данному документу в электронной базе Рады пока отсутствует. 17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Позже кабинет министров Украины поручил МИД уведомить Россию и международные организации о желании Киева прекратить действие договора до 27 сентября. Тогда же правительство поручило МИД, минюсту, минэккономразвития и минфину Украины до 22 октября "обеспечить внесение кабмином на рассмотрение президента законопроекта о прекращении действия договора с Россией".

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