Зариф пообещал, что Иран не допустит принятия резолюции против ХАМАС

ТАСС, 3 декабря. Тегеран приложит все усилия, чтобы не допустить принятия в ООН резолюции, осуждающей деятельность палестинского движения ХАМАС. Об этом, как сообщает агентство ISNA, заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.

"Тегеран в координации с другими мусульманскими странами сделает все возможное, чтобы предотвратить принятие этой противоречащей положениям Устава ООН резолюции", - приводит высказывание Зарифа агентство. Кроме того, глава МИД Ирана также подтвердил, что Тегеран продолжит оказывать поддержку палестинскому народу.

Ранее стало известно, что США подготовили и в ближайшее время внесут на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции с осуждением деятельности ХАМАС, в частности запусков ракет по территории Израиля. По данным источника ТАСС в ООН, против нынешней редакции текста выступают страны ЕС, которые предлагают внести в него поправки.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, комментируя проект, выразил мнение, что "это не резолюция [только] против ХАМАС, а против всего палестинского народа" и существует "много вариантов ответа в случае одобрения документа".