Глава MI-6: Великобритания не стремится дестабилизировать ситуацию в России

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Глава британской службы внешней разведки MI-6 Алекс Янгер заявил, что Великобритания не ставит себе целью дестабилизировать ситуацию в России. С такими словами разведчик выступил в понедельник в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, который он окончил в 1986 году. Запись выступления опубликована университетом.

"Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на стремление России дестабилизировать нас, мы не стремимся дестабилизировать Россию. Мы не добиваемся эскалации и отреагируем положительно, если увидим изменения в поведении РФ. Вместе с тем мы будем непреклонно защищать наших граждан и интересы нашей страны", - сказал Янгер, известный в своем ведомстве под кодовым именем "Си".

Глава MI-6 повторил позицию официального Лондона, которая заключается в том, что Москва стоит за отравлением в Солсбери. "Российское государство применило химическое оружие армейского образца на территории Великобритании", - сказал Янгер. Он подчеркнул, что в ответ на это Великобритания и ее союзники коллективно осуществили крупнейшую в истории высылку российских дипломатов, которых западные страны посчитали сотрудниками российских спецслужб. "Наша цель в том, чтобы российская сторона пришла к выводу о том, что какие бы, по ее мнению, выгоды она ни получала от такого рода деятельности, это не стоит рисков", - добавил разведчик.

"Мы будет действовать своими методами, в соответствии со своими законами и ценностями, и при этом будем действовать успешно. Поэтому я призываю Россию и любые другие государства, которые намереваются подорвать наш образ жизни, не недооценивать нашу решимость и наши возможности, а также решимость и возможности наших союзников. Мы можем дать ответ любому противнику в любой момент".

Эта речь стала вторым публичным выступлением Янгера за четыре года пребывания в должности начальника MI-6. Он выступает с ними в рамках кампании по улучшению имиджа британской разведывательной службы, задуматься о карьере в которой Янгер призвал студентов Сент-Эндрюсского университета. По словам Янгера, нынешняя MI-6 нуждается в талантливых лингвистах, экспертах по анализу информации, а также инженерах и технических экспертах для подразделения Q, известного по фильмам о Джеймсе Бонде.

Отвечая на вопросы после выступления, Янгер признал, что его ведомству приходится адаптироваться к меняющейся обстановке в мире, в частности, к росту финансового и технологического влияния Китая, гибридным и киберугрозам, а также появлению новых форм шпионажа и анализа разведданных с использованием искусственного интеллекта. По его словам, одна из задач стран Запада сейчас заключается в том, чтобы высокие технологии в новую эпоху шпионажа работали на них, а не на их потенциальных противников.