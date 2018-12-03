Разведка ДНР сообщила о подготовке Киевом авиаудара по республикам Донбасса

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Разведка Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) располагает сведениями о подготовке украинскими силовиками наступательных действий в Донбассе, в том числе авиационного удара.

Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника управления оборонного ведомства Эдуард Басурин.

"Наша разведка получила достоверные данные о подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

В частности, по данным разведки, в подконтрольных Киеву населенных пунктах на горловском направлении планируется провести химическую атаку. Ранее в ДНР сообщали о подготовке подобных мероприятий британскими специалистами. В Мариуполе провокации готовятся на суше и на воде, добавили в Народной милиции.

"Данный повод сразу же будет использован для нанесения массированного ракетно-авиационного удара по критически важным объектам республик. В частности, под удары артиллерии и авиации попадут места скопления боевой техники, установленные минскими договоренностями, склады вооружения и горюче-смазочных материалов, гражданская инфраструктура", - подчеркнул Басурин.

В Народной милиции также не исключили, что указанные варианты могут быть реализованы последовательно, чтобы "гарантированно сформировать в глазах мировой общественности образ тирана в лице руководства республики и обосновать тотальную мобилизацию украинских граждан в ряды вооруженных формирований Украины".