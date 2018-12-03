Генсек ООН уверен, что политики отреагируют на требование общества защищать климат

КАТОВИЦЕ /Польша/, 3 декабря. /ТАСС/. Правительства разных стран должны реагировать на требование общественности о необходимости бороться с изменениями климата. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в ходе Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата.

"Действия правительства зависят от того, чего от них ждет общественное мнение. А общество начинает понимать, что изменение климата начинает ему угрожать", - сказал он, обратив внимание на последствия недавнего урагана во Флориде в США.

"Общество и молодежь хорошо понимают, что это опасно и начинают требовать от своих правительств ответственного подхода", - добавил Гутерриш, отвечая на вопрос о том, что многие страны не выполняют своих обязательств в области защиты климата.

Важным моментом он назвал развитие техники, возобновляемых источников энергии. По словам генсека, есть и динамика в деловом сообществе. "Бизнес понимает необходимость перемен", - указал он.

"Я верю, что политическая воля будет расти, и мы сможем справиться с изменениями климата", - констатировал генсек.

Климатическая конференция ООН с участием около 30 тыс. представителей почти 200 стран начала работу в воскресенье. Участники сессии обсуждают пути реализации Парижского соглашения по климату, которое было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В прошлом году серьезным ударом стало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, поскольку оно, по его мнению, тормозит развитие экономики США.