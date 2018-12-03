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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Украинский омбудсмен попросила Москалькову содействовать ее визиту к арестованным морякам

Однако Людмила Денисова заявила, что вопрос получения разрешения находится не в компетенции ее российской коллеги

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова планирует осуществить визит к арестованным в России украинским морякам. Об этом она заявила в понедельник.

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"Я договариваюсь с [Татьяной] Москальковой, которая уполномоченный по правам человека в РФ, чтобы она содействовала моему посещению [арестованных в России украинских моряков]", - сообщила Денисова.

Однако она заявила, что вопрос получения разрешения находится не в компетенции ее российской коллеги. "Решение принимает следователь. Как только будет известна его фамилия, я обязательно обращусь, и как только будет действительно получено разрешение, я обязательно поеду к нашим морякам", - заверила она.

Задержанные в ходе инцидента 25 ноября 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предполагает до шести лет лишения свободы.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на этой неделе намерена посетить СИЗО, где содержатся арестованные за нарушение границы РФ украинские моряки.

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