МИД Пакистана разделяет позицию американского президента по афганскому вопросу

ИСЛАМАБАД, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило в понедельник факт получения премьер-министром страны Имраном Ханом письма от президента США Дональда Трампа, в котором тот обращается с просьбой помочь в мирном урегулировании ситуации в Афганистане. Кроме того, ведомство выразило приверженность Исламабада в вопросе политического решения афганского конфликта.

"Поскольку Пакистан всегда выступал за политическое урегулирование войны в Афганистане, решение США приветствуется", - прокомментировал МИД полученное письмо. "Пакистан в очередной раз заявляет о своей приверженности и готовности добросовестно участвовать в содействии данной инициативе, - подчеркнули в ведомстве. - Мир и стабильность в Афганистане по-прежнему остается вопросом коллективной ответственности".

Президент США Дональд Трамп в своем письме премьер-министру Пакистана Имрану Хану указал, что видит своим наиболее важным приоритетом для региона урегулирование афганского кризиса путем мирных переговоров, сообщили в МИД. "Президент Трамп признает, что война стоила много как для США, так и для Пакистана", - говорится в заявлении.

Обращение Трампа

Трамп направил в Исламабад письмо после того, как 21 ноября выступил с нападками на Пакистан и заявил о прекращении оказания ему финансовой помощи из-за отсутствия содействия в борьбе с терроризмом. Он указал, что США "больше не платят $1,3 млрд Пакистану", потому что он "ничего не сделал" и "совсем не помогает" в сфере антитеррора, а также укрывал на своей территории главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена.

Хан в ответ отверг утверждения Трампа и напомнил, что после терактов 11 сентября 2001 года в США Пакистан присоединился к американской войне против мирового терроризма. В результате этой войны, напомнил он, Пакистан потерял 75 тыс. человек, а пакистанская экономика не досчиталась более $123 млрд.

Правительство Афганистана не раз пыталось вступить в переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), но те выдвигали предварительные условия - вывод американских войск и признание их законной политической силой. В 2018 году договориться с талибами пытались США: неформальные консультации прошли в катарском офисе талибов, хотя в Госдепартаменте факты встреч официально не подтвердили.