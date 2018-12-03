В Казахстане почтили подвиг бойцов панфиловской дивизии в ходе битвы за Москву

АСТАНА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Посольство России в Казахстане в понедельник провело торжественную церемонию возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Ивану Панфилову и 28 панфиловцам в Астане в парке "Жеруйык". Дипломаты и жители столицы Казахстана отметили 77-ю годовщину подвига воинов-казахстанцев, героически оборонявших Москву в 1941 году в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова. Эта дивизия формировалась из жителей Алма-Аты и Фрунзе.

"В эти дни мы отмечаем 77-летие контрнаступления Красной армии и разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Бессмертный подвиг советских воинов-казахстанцев, героических сражавшихся в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, увековечен в истории и памятниках в Астане, Алма-Ате, Москве, на станции Дубосеково в Подмосковье. Прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов, павших смертью храбрых, защищая Москву, был перенесен и торжественно захоронен у стены московского Кремля в Александровском саду 3 декабря 1966 года", - сказал в ходе торжественной церемонии посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Он напомнил, что в России в понедельник отмечают день неизвестного солдата, когда отдают дань благодарности погибшим воинам-героям. "В январе этого года исполнилось 125 лет со дня рождения легендарного комдива Панфилова. Вспомним же о великих подвигах и отваге его солдат, о мужестве и патриотизме, о крепкой вере и самоотверженности воинов, которые подарили нам жизнь. Вечная память павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Слава героям, отстоявшим нашу свободу", - подчеркнул дипломат.

В тожественной церемонии возложения цветов также принял участие посол Белоруссии в Казахстане Анатолий Ничкасов. "Сегодня мы собрались, чтобы почтить память героев-панфиловцев, которые своим подвигом обеспечили перелом в великой войне. Это была победа, которая состоялась уже под стенами Кремля. Это победа, которая обеспечена казахстанцами, поскольку здесь формировались те дивизии, которые в дальнейшем выступили навстречу врагу и обеспечили мощное контрнаступление", - отметил он. В мероприятии также участвовали директор республиканского госучреждения "Когамдык келисим" (некоммерческой организации по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана) Александр Тараков, представители местной власти и родственники участников Великой Отечественной войны. У мемориала Ивану Панфилову в этот день звучали стихи и песни военных лет.

О панфиловцах

В ноябре 1941 года газета "Красная звезда" опубликовала статьи о бое у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года, в котором 28 советских солдат из 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова остановили наступление превосходящих танковых сил германской армии. Этот бой вошел в историю как "подвиг 28 героев-панфиловцев". Битва под Москвой, происходившая осенью-зимой 1941 года, является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее Красная армия отразила попытку германской армии захватить столицу и перешла в контрнаступление.