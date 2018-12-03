Украинские экстремисты пытаются блокировать в Киеве работу телеканала "Наш"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков представителей украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) в понедельник пытались заблокировать работу телеканала "Наш".

По информации руководителя телеканала Тиграна Мартиросяна, участники блокады намеревались установить заграждение и колючую проволоку у входа в редакцию канала. Однако это им сделать не удалось. Сотрудники телеканала вызвали полицию, которая прекратила противозаконные действия националистов.

"Я не могу понять их требования и думаю, что ребята сами не понимают. Они получают телефонные звонки с указаниями, чего им требовать и что им делать. Протестующие пока сами не понимают, зачем и почему они здесь", - заявил журналистам Мартиросян.

21 ноября радикалы уже пикетировали телеканал. Руководство телеканала связывает давление на журналистов с намерением власти контролировать медиа-пространство в стране.

Телеканал "Наш" был открыт 7 ноября депутатом Верховной рады Украины, лидером партии "Наши" Евгением Мураевым. Ранее Мураев владел телеканалом NewsOne.

Евгений Мураев ранее входил в руководство партии "За жизнь", однако покинул ее из-за несогласия с линией лидера партии Вадима Рабиновича. 25 сентября Мураев объявил о создании новой политической организации "Наши".

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Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА - УНСО) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.