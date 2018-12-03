Руководитель MI-6 рассказал британским студентам о разведке будущего

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Вместе с четвертой промышленной революцией (массовым внедрением цифровых и кибернетических технологий в повседневную жизнь) должна измениться и разведывательная деятельность. Об этом в понедельник на встрече со студентами Университета Сент-Эндрюс (Шотландия) рассказал руководитель британской службы внешней разведки MI-6 Алекс Янгер.

По словам Янгера, "эпоха четвертой промышленной революции предполагает четвертое поколение разведки"; оно "объединит человеческие возможности и плоды технологического прогресса, новые виды взаимодействия между различными отраслями". "Кроме того, новая эпоха предоставит большие возможности молодому поколению и потребует инновационного мышления", - заявил руководитель MI-6.

Старые методы разведки, разрабатывавшиеся в период с Первой мировой войны и вплоть до терактов 11 сентября 2001 года в США, не являются эффективны перед гибридным вызовом: кибератаками, распространением лживых новостей и вмешательством во внутренние дела других государств, считает Янгер.

Эта речь лишь второе публичное выступление Янгера за четыре года его пребывания в должности руководителя MI-6. Янгер предложил слушателям оценить собственные возможности для работы в разведке, если они планируют связать свое будущее с MI-6.

В мае внешняя разведка Великобритании подготовила для телевидения рекламный видеоролик, призванный привлечь в ее ряды выпускников британских университетов и развенчать миф о том, что в разведке нужны лишь Джеймсы Бонды.