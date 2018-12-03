Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином в Аргентине

"Моя встреча в Аргентине с президентом [председателем] Китая Си [Цзиньпином] была замечательной. Отношения с Китаем сделали большой скачок вперед! Произойдут очень хорошие вещи. Мы ведем переговоры с позиции силы, но Китай тоже может много получить, когда [и если] сделка будет завершена", - написал глава Белого дома в понедельник в Twitter. Он отметил также, что наибольшую выгоду от планируемого к заключению торгового соглашения получат американские фермеры. "Они [Китай] намереваются начать покупать сельскохозяйственную продукцию немедленно. Мы создаем самую лучшую и чистую продукцию в мире, и это то, чего хочет Китай", - заявил американский лидер.

"Между президентом [председателем КНР] Си [Цзиньпином] и мною сложились очень крепкие и личные отношения, - указал Трамп. - Он и я - единственные люди, которые могут добиться очень значительных и очень позитивных перемен в сфере торговли и не только между нашими двумя великими странами. Решение для КНДР - прекрасная вещь для Китая и для всех"!

В минувшие выходные Трамп и Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%.

12 июля в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.