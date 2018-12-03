Экс-генсек ООН Пан Ги Мун призвал КНДР предпринять шаги для полной денуклеризации

ТАСС, 3 декабря. Бывший генеральный секретарь ООН и экс-министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун призвал лидера КНДР Ким Чен Ына предпринять конкретные шаги для полной денуклеаризации, чтобы завоевать доверие международного сообщества и добиться отмены санкций. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

"Я бы хотел сообщить лидеру КНДР, что мир готов [помочь его стране], - сказал Пан Ги Мун. - Я надеюсь, что это время [завершения денуклеаризации] настало. Пожалуйста, не упустите эту возможность".

Говоря о том, что "мир готов", он в особенности отметил Южную Корею, США, Китай, Японию и Россию. По словам экс-генсека, денуклеаризация "имеет важное значение для лучшего будущего двух Корей, в том числе для примирения и воссоединения людей".

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее, намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.