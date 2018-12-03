Помпео обсудит с главами МИД стран НАТО укрепление отношений альянса с Грузией и Украиной

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит 3-5 декабря Брюссель, где на заседании Совета Североатлантического альянса на уровне глав внешнеполитических ведомств обсудит укрепление отношений НАТО с Грузией и Украиной. Об этом говорится в опубликованном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Главы ведомств обсудят вопросы трансатлантической безопасности, а также оперативную деятельность и партнерские отношения в рамках НАТО, в том числе укрепление отношений НАТО с важными партнерами - Грузией и Украиной", - отметила дипломат.

По ее словам, дипломат обсудит со своими коллегами из других стран такие темы, как итоги реализации повестки июльского саммита НАТО, а также вновь поднимет вопрос о повышении расходов союзников на оборону.

В Бельгии Помпео встретится с премьер-министром Шарлем Мишелем, с которым обсудит в частности вопросы нераспространения оружия массового уничтожения.

Заседание Совета Североатлантического альянса на уровне глав МИД пройдет 4-5 декабря. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что руководители внешнеполитических ведомств рассмотрят ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и действия России и США в рамках него.