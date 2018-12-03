Нетаньяху сообщил, что обсудит с Помпео в Брюсселе сдерживание агрессии Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил перед вылетом в понедельник в Брюссель, что на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Брюсселе он намерен обсудить противодействие агрессии Ирана. Видео соответствующего заявления, снятое у трапа самолета в аэропорту, Нетаньяху опубликовал в Facebook.

"Я направляюсь сейчас в Брюссель на важную встречу с госсекретарем США Майклом Помпео. Я буду обсуждать с Помпео развитие событий в нашем регионе и способы, с помощью которых мы вместе сдерживаем агрессию Ирана и его сателлитов на севере [Израиля]. Конечно, мы обсудим и другие вопросы", - сказал Нетаньяху. "Мы поддерживаем постоянный контакт с нашими американскими друзьями", - добавил израильский премьер.

1 декабря Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По словам госсекретаря, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок".