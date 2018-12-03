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Миграционная политика Трампа

Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой сэкономило бы США миллиарды

Президент США предупредил, что в случае необходимости закроет "всю южную границу" страны

ТАСС, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сэкономили бы миллиарды долларов в том случае, если представители Демократической партии в Конгрессе поддержали бы финансирование строительства стены на границе с Мексикой для сдерживания потока нелегальных мигрантов.

"Мы бы сэкономили миллиарды долларов, если бы демократы дали нам голоса для строительства стены. В любом случае, людей не пустят в нашу страну нелегально! Мы закроем всю южную границу, если возникнет необходимость. Кроме того, прекратите [приток] наркотиков!" - написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

На прошлой неделе в интервью газете Politico глава американской администрации заявил, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу в случае, если Конгресс не одобрит выделение $5 млрд, необходимых для строительства стены на границе с Мексикой. Если законодательный орган не примет законопроект о бюджете до полуночи 7 декабря, ряду учреждений федерального правительства придется приостановить работу из-за отсутствия финансирования.

25 ноября порядка 500 выходцев из стран Центральной Америки попытались прорваться из Тихуаны на территорию США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что усилят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, которые прибегли к насилию и участвовал в беспорядках.

Согласно официальным данным, в районах городов Мехикали и Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная находятся около 7,4 тыс. выходцев из стран Центральной Америки. Недовольные массовым прибытием мигрантов жители Тихуаны 18 ноября провели акцию протеста против их присутствия в городе. По оценкам властей США, в составе групп мигрантов на границе оказались сотни преступников.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдМиграционная политика Трампа
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