В Дании предложили размещать мигрантов-преступников на необитаемом острове

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Дании рассматривают предложение помещать нарушивших закон и подлежащих в связи с этим депортации беженцев на необитаемый остров Линдхольм, который находится в 80 км к югу от Копенгагена. Там мигранты-преступники будут находиться вплоть до высылки из страны. В связи с этим на острове предполагается создать специальный центр.

"Будет открыт депортационный центр, где они смогут жить в приличных условиях, но отрезанные от остального общества. Это будут только беженцы-преступники, которые подлежат депортации", - сказал в интервью газете Politiken министр финансов Кристиан Енсен.

"Это не будет тюрьма. На острове есть паромная переправа, но паром не будет ходить днем, и они должны быть в центре ночью. Тогда у нас будет больший контроль над тем, где они находятся", - пояснил министр.

Предложение о создании нового центра появилось в связи с тем, что нарушившие закон мигранты создают много проблем в существующем ныне приюте Керсховегорд в местечке Бординг.

Если решение использовать Линдхольм для размещения на нем беженцев, задержанных за действия криминального характера и подлежащих депортации, будет принято, на острове потребуется провести санацию, поскольку в настоящее время он используется Ветеринарным институтом для проверки животных на присутствие у них возбудителей заразных заболеваний, таких, как ящур, бешенство и африканская чума свиней.

В рамках обсуждения бюджета правительство Дании и Датская народная партия также рассмотрели ряд предложений, направленных на сокращение притока в страну мигрантов - беженцев и воссоединяющихся членов семей. Одна из инициатив - принятие временного постановления, согласно которому беженцы должны возвращаться к себе на родину сразу после того, как там нормализуется ситуации и будет восстановлен мир. Также предложено предусмотреть расходы на продление действия временных пунктов пограничного контроля.

Кабинет министров в целом отмечает смену парадигмы в миграционной политике правительства. По словам Енсена, правительство не нарушает конвенцию ООН по правам человека, хотя и подошло вплотную к границе дозволенного.

"Если мы хотим сохранить Данию такой, какой мы ее знаем, необходимо сделать так, чтобы беженцы, прибывающие сюда на время, возвращались обратно в свои страны, когда необходимость в убежище отпадет", - пояснил министр финансов.