Ветераны и дипломаты возложили венки к Мемориалу Победы Красной армии в Израиле

НЕТАНИЯ /Израиль/, 3 декабря. /ТАСС/. Живущие в Израиле ветераны, представители дипломатического корпуса и муниципалитета Нетании отметили в понедельник День неизвестного солдата возложением венков к крупнейшему в Израиле Мемориалу Победы Красной армии над нацистской Германией. В церемонии приняли участие руководители дипмиссий России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

"Мы действуем ради сохранения памяти героев, павших на полях сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны, - сказал на церемонии посол России в Израиле Анатолий Викторов. - К сожалению, сотни тысяч павших до сих пор остаются неизвестными, и мы можем, имея в душе память о великих днях, великих подвигах, отдать дань памяти всех героев, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны".

Мемориал Победы Красной армии над нацистской Германией расположен в Нетании на берегу Средиземного моря. К монументу посетители подходят по "темному лабиринту" - зигзагообразному проходу из темного камня, изгибы которого символизируют основные трагические моменты в истории еврейского народа. Затем им открывается "свет в конце тоннеля" - выход на залитую солнцем круглую площадку с видом на море, в центре которой установлена скульптура в виде крыльев голубя, традиционно символизирующего мир и добро, а также душу человека и связь с божественным миром.

День неизвестного солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов. Он отмечается 3 декабря с 2014 года в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего во время Великой Отечественной войны, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.