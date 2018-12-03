СМИ: Южная Корея представила план развития межкорейских отношений до 2022 года

ТАСС, 3 декабря. Власти Республики Корея представили план развития отношений с КНДР на период с 2018 по 2022 год, одним из приоритетных направлений которого станет завершение полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Согласно документу, администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сосредоточит основные усилия на осуществлении полной денуклеаризации Корейского полуострова, установлении прочного мира и доверия, а также заключении мирного договора.

Как отмечает Yonhap, в документе говорится, что правительство Южной Кореи будет настаивать на объявлении официального окончания Корейской войны 1950-1953 годов "до конца текущего года", как это было согласовано лидерами двух Корей на одном из их последних саммитов. При этом южнокорейская администрация в отношении данного вопроса будет использовать "гибкий подход".

Кроме того, в плане подчеркивается, что Южная Корея будет уделять особое внимание построению взаимного доверия между двумя странами, чтобы поэтапно добиться контроля над вооружениями.

С 18 по 20 сентября в КНДР состоялся пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. В ходе последней встречи в Пхеньяне лидеры КНДР и Республики Корея подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в разделяющей две страны демилитаризованной зоне, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.

На встрече Ким Чен Ын пообещал, что посетит южнокорейскую столицу "в ближайшее время". Мун Чжэ Ин позднее уточнил, что эта поездка может состояться до конца 2018 года.