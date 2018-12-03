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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Источник: украинские суда после провокации в море остаются в порту Керчи

Ранее украинские СМИ сообщали, что якобы украинские катера были отбуксированы из Керчи в неизвестном направлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Корабли Военно-морских сил Украины после провокации в Керченском проливе остаются в акватории порта Керчь. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах полуострова.

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Ранее украинские СМИ сообщали, что якобы украинские катера были отбуксированы из Керчи в неизвестном направлении.

"Катера находятся в той же акватории Керченского морпорта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали", - сказал собеседник.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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