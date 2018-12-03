Окончательное голосование о создании армии в непризнанном Косове назначено на 14 декабря

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Окончательное голосование о создании полноценной армии в непризнанном Косове назначено на 14 декабря. Об этом заявил в понедельник спикер парламента косоваров Кадри Весели.
"14 декабря 2018 года мы официально получим армию Косова. Это день, когда парламент Косова проголосует за законопроекты о трансформации Сил безопасности Косово в вооруженные силы", - сказано в сообщении политика в Facebook.
18 октября парламент самопровозглашенной республики в первом чтении утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Сербская партия "Сербский список" тогда покинула зал в знак протеста против нарушения резолюции Совбеза ООН 1244. Ранее три соответствующих законопроекта утвердило правительство самопровозглашенной республики, затем они были одобрены на заседании комиссии парламента.
Создание полноценной армии в Косове - одно из основных предвыборных обещаний премьера Косова Рамуша Харадиная. Ранее он заявлял, что реформирование сил безопасности состоится в марте 2018 года. Этот пункт включен в программу правительства Косова на 2017-2021 гг.
США ранее поддержали стремление непризнанного Косова создать армию вопреки резолюции Совета Безопасности ООН 1244, принятой 10 июня 1999 года. Однако Вашингтон настаивал, чтобы это решение было принято путем внесения поправок в конституцию. Россия предостерегала, что создание армии Косова повлечет за собой опасные последствия в крае, где ситуация и без того постоянно деградирует.