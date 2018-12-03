МИД Греции: визит Ципраса в Москву нацелен на восстановление двусторонних отношений

АФИНЫ, 3 декабря. /ТАСС/. Предстоящий 7 декабря визит премьер-министра и главы МИД Греции Алексиса Ципраса в Москву нацелен на восстановление двусторонних отношений и дальнейшее сближение народов двух стран. Об этом заявил в понедельник журналистам на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос.

Он также сопредседатель российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно- техническому сотрудничеству. Ее заседание состоится в Москве 5-6 декабря перед визитом Ципраса в Россию.

Отвечая на вопрос о предстоящем визите греческого премьера, который планирует встретиться с Владимиром Путиным, Катрунгалос сказал, что "повестка переговоров с президентом Путиным распространяется на все открытые темы". "Наша цель - восстановление двусторонних отношений и искреннее обсуждение всех открытых тем", подчеркнул первый замглавы МИД.

"Будут обсуждаться также и другие темы, которые обычно рассматриваются на саммитах", - добавил дипломат.

Готовятся двусторонние соглашения

Говоря о тематике предстоящего заседания межправительственной российско-греческой комиссии, Катрунгалос сообщил, что, "помимо институциональных соглашений, которые будут подписаны на уровне межправительственной комиссии в различных сферах - от транспорта до экономики", ожидается заключение соглашений между российскими и греческими компаниями. "Мы также проинформированы, что в рамках параллельных процедур, которые имели место между частными секторами двух стран, есть намерения подписать соответствующие соглашения между частными компаниями, причем тоже в рамках межправкомиссии", - пояснил первый замглавы МИД.

Отвечая на вопрос о том, есть ли взаимодействие у властей Греции с российской стороной по поводу находящегося в греческой тюрьме россиянина Александра Винника, Катрунгалос сказал: "Для нас это тема, касающаяся реализации правового государства и применения нашего собственного законодательства".

Перекрестный год культуры РФ и Греции

25 ноября Катрунгалос заявил греческому порталу News 24/7, что Греция имеет с Россией традиционно дружеские отношения и общие исторические и культурные традиции. По словам дипломата, недавние проблемы в двусторонних отношениях остались в прошлом. "Сейчас два лидера обсудят, по сути, шаги по дальнейшему улучшению отношений между двумя государствами, особенно на уровне двусторонних экономических отношений и контактов двух народов. Мы думаем сделать 2019 год [перекрестным] Годом культуры между Грецией и Россией", - сказал первый заместитель главы МИД Греции.

Ранее в ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готовится принимать Ципраса 7 декабря. "Действительно, такой визит готовится", - сказал он.

Еще в сентябре Ципрас заявил, что между Афинами и Москвой ведется работа над восстановлением отношений после кризиса, а также сообщил о намерении посетить Россию в 2018 году.