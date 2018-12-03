Трамп заявил, что его экс-юрист Коэн не заслуживает смягчения наказания

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший адвокат президента США Майкл Коэн заслуживает полного тюремного срока, поскольку он соврал, чтобы добиться смягчения наказания. Об этом написал в понедельник президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Майкл Коэн просит суд не приговаривать его к тюремному заключению. Вы хотите сказать, что он может совершать все ужасные, не относящиеся к Трампу вещи, связанные с махинациями, большими кредитами, такси и тому подобным, и не отбыть длительный тюремный срок? Он сочиняет истории, чтобы добиться выгодной для себя сделки [со следствием], которая и так уже предусматривает сокращенный срок", - сказал он. "Он соврал, чтобы оказаться в нынешней ситуации, и должен, по моему мнению, получить полный срок", - добавил президент.

Ранее Коэн признался в суде в даче ложных показаний во время закрытых слушаний в Конгрессе относительно якобы имевших место контактов с россиянами в ходе кампании по выборам президента США в 2016 году. Адвокат, представляющий интересы Коэна, по завершении служебных слушаний заявил, что Коэн "сотрудничал и будет продолжать сотрудничать" со следствием. Ранее на слушаниях в специальном сенатском комитете по разведке в 2017 году Коэн утверждал, что прекратил заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве в январе 2016 года. Теперь же он признался в том, что продолжал обсуждения вплоть до июня 2016 года, то есть уже в тот период, когда Трамп фактически был официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента США.

Как сообщила со ссылкой на собственные источники телекомпания CNN, Коэн пошел на сделку со следствием, так как перестал рассчитывать на помилование со стороны Трампа, если дело дойдет до суда и наказания. По ее данным, в апреле 2018 года после обысков агентов ФБР в офисе и доме адвоката лица из близкого окружения президента США заверили его, что Трамп его в беде не бросит. Коэн поверил в то, что ему нечего бояться, если он продолжит придерживаться избранной линии при даче показаний. Как напоминает телекомпания, Трамп поначалу публично называл своего экс-адвоката хорошим человеком и критически отзывался о действиях ФБР, однако потом глава государства постарался дистанцироваться от Коэна.

В августе Коэн в суде в Нью-Йорке признал себя виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Ему был назначен залог в размере $500 тыс.