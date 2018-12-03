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Акции протеста во Франции

СМИ: Макрон может отменить визит в Сербию из-за протестов в Париже

Визит планировалось провести 5-6 декабря

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон может отменить предстоящий 5-6 декабря визит в Сербию из-за протестов в Париже. Об этом сообщило в понедельник агентство Tanjug.

По его данным, Макрон в ходе телефонного разговора с сербским президентом Александаром Вучичем, который назначен на 17:00 часов (19:00 мск), отменит предстоящий визит в Сербию из-за политического кризиса во Франции.

Первоначально планировалось, что визит Макрона в Сербию состоится в первой половине 2018 года. Затем он несколько раз переносился. Согласно последним данным, опубликованным на сайте Елисейского дворца, Макрон должен был посетить Белград 5-6 декабря.

Теги
ФранцияСербияВучич, АлександарМакрон, ЭмманюэльАкции протеста во Франции
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