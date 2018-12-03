ЖЕНЕВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Живущие и работающие в Швейцарии российские соотечественники отметили День неизвестного солдата. В понедельник они возложили цветы к памятнику советским воинам на кладбище Хёрнли в Базеле, где похоронены четверо красноармейцев, погибших во время побега из нацистского плена. У могилы была отслужена панихида.

"Это была очень трогательная, светлая церемония, без официоза, было много цветов. В ней участвовал камерный хор "Покров" из России, который сейчас находится в поездке в Швейцарии, - рассказала корреспонденту ТАСС по телефону из Базеля координатор акции "Бессмертный полк" в Швейцарии, руководитель Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья Светлана Конев.

"Накануне всю ночь в Швейцарии шел дождь, словно оплакивая погибших воинов. Сегодня - начало рабочей недели, и я очень переживала, что приедет очень мало людей, но соотечественники собрались. Они по-прежнему испытывают боль за защитников Родины, места захоронения которых не известны", - отметила Конев.

"Дата 3 декабря, День неизвестного солдата, отныне внесена в календарь памятных дат, которые будут отмечать соотечественники в Швейцарии, - продолжила она. - Прежде этот день отмечали в основном в России, однако в последнее время, в связи с тем, что ряде стран Европы растет градус русофобии, разрушают памятники советским солдатам, ее стали активно отмечать и за пределами России". Вспоминая подвиг красноармейцев, победивших нацизм, "соотечественники в Швейцарии и других странах тем самым говорят, что им не все равно", подчеркнула координатор "Бессмертного полка".

В мемориальной церемонии приняли участие дипломаты посольства России в Швейцарии.

На базельском кладбище Хёрнли нашли последний приют четверо советских солдат. Известны фамилии только двоих из них, это Григорий Титов и Иван Сумачев. Помимо их имен на монументе из серого гранита высечены имена еще 21 военнослужащего советской армии, которые тоже погибли или скончались от ран в разных городах Швейцарии: их могилы не сохранились, но память о них жива. Ежегодно в День Победы, 9 мая, соотечественники из России и других стран СНГ возлагают к монументу в Базеле цветы и проводит ставшие доброй традицией шествия "Бессмертный полк".