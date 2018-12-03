Госдеп: США разочарованы тем, что университет Сороса вынужден покинуть Венгрию

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты разочарованы тем, что Центрально-Европейский университет, основанный в Будапеште при поддержке американского финансиста Джорджа Сороса, вынужден покинуть Венгрию. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Правительство Соединенных Штатов разочаровано тем, что правительство Венгрии и Центрально-Европейский университет не заключили соглашение, которое бы позволило университету продолжить преподавание в Венгрии программ, подготовленных при поддержке США", - отмечается в документе. "То, что этих программ не будет в Венгрии, станет большой потерей для всего сообщества Центрально-Европейского университета, для Соединенных Штатов и для Венгрии", - убеждена Науэрт.

Ранее Центрально-Европейский университет, основанный в Будапеште, объявил о том, что вынужден покинуть Венгрию. В заявлении отмечалось, что это беспрецедентный случай, поскольку университет "вытеснили из страны, которая является союзником [США] по НАТО". Университет начнет принимать студентов в Вене с сентября 2019 года. В документе отмечается, что учебное заведение "сохраняет аккредитацию в качестве венгерского университета и будет стремиться продолжать преподавательскую и исследовательскую деятельность в Будапеште как можно дольше".

В 2017 году в Венгрии был принят новый закон о высшем образовании, который ужесточает требования к действующим в стране иностранным вузам и колледжам. Оппоненты и критики венгерского правительства увидели в этом законодательном шаге стремление прекратить работу основанного в 1991 году Центрально-Европейского университета.