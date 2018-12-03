Мэй заявила, что Великобритания продолжит выступать за усиление антироссийских санкций

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон будет продолжать выступать за усиление санкций против России в ответ на то, что Москва, по мнению королевства, нарушает международную систему правил. С таким заявлением политик выступила в понедельник в Палате общин.

"Это [инцидент в Керченском проливе] не единственный пример российской агрессии, он вписывается в парадигму российского поведения. Великобритания возглавляла усилия ЕС по введению санкций. Мы продолжим делать это, обсуждая с лидерами ЕС будущие шаги, которые могут быть сделаны", - сказала британский премьер.

Британский премьер, отчитываясь об итогах саммита G20 в Аргентине, сказала, что вопрос формирования антироссийской позиции в первую очередь надо выносить на те площадки, где Россия не представлена. "Среди лидеров G20, конечно, были дискуссии с целью осуждения этих действий, но, на самом деле, один из лидеров G20 - президент [России] Владимир Путин. Именно поэтому вопрос о средствах противодействия будет вынесен на другие площадки", - сказала Мэй.

Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.